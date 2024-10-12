Появилось фото могилы «депутата Наливкина», тайно похороненного в Уссурийске
Актёра Неретина, сыгравшего депутата Наливкина, похоронили в Уссурийске
Актёра Неретина, сыгравшего депутата Наливкина, похоронили в Уссурийске. Обложка © Telegram / VLADIVOSTOK1.RU | Новости Приморья
Актёр Андрей Неретин, прославившийся благодаря роли вымышленного депутата Виталия Наливкина, был похоронен на кладбище в селе Воздвиженка, расположенном в Уссурийском районе. Об этом сообщили в телеграм-канале NEWS.VL | Владивосток и Приморье.
Журналисты посетили его могилу 11 октября и столкнулись с трудностями в поисках места захоронения. Они ожидали, что могила будет находиться ближе к центру кладбища, но на самом деле она расположена на его окраине, рядом с заброшенными захоронениями.
Место захоронения Андрея Неретина. Видео © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье.
На данный момент это уединённое место, однако, по словам корреспондентов, в будущем оно может стать частью центральной зоны кладбища.
Напомним, что непрофессиональный актёр Андрей Неретин, исполнивший роль вымышленного депутата Виталия Наливкина, ушёл из жизни на 49-м году. Предварительной причиной его смерти называют оторвавшийся тромб. Его похоронили тайно. Организацией прощания занималась команда проекта, которая и создала легендарного «председателя исполкома Уссурийского района».