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12 октября, 00:50

Появилось фото могилы «депутата Наливкина», тайно похороненного в Уссурийске

Актёра Неретина, сыгравшего депутата Наливкина, похоронили в Уссурийске

Актёра Неретина, сыгравшего депутата Наливкина, похоронили в Уссурийске. Обложка © Telegram / VLADIVOSTOK1.RU | Новости Приморья

Актёра Неретина, сыгравшего депутата Наливкина, похоронили в Уссурийске. Обложка © Telegram / VLADIVOSTOK1.RU | Новости Приморья

Актёр Андрей Неретин, прославившийся благодаря роли вымышленного депутата Виталия Наливкина, был похоронен на кладбище в селе Воздвиженка, расположенном в Уссурийском районе. Об этом сообщили в телеграм-канале NEWS.VL | Владивосток и Приморье.

Журналисты посетили его могилу 11 октября и столкнулись с трудностями в поисках места захоронения. Они ожидали, что могила будет находиться ближе к центру кладбища, но на самом деле она расположена на его окраине, рядом с заброшенными захоронениями.

Место захоронения Андрея Неретина. Видео © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье.

На данный момент это уединённое место, однако, по словам корреспондентов, в будущем оно может стать частью центральной зоны кладбища.

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«Большой стресс»: Стало известно, почему «депутат Наливкин» ушёл в запой перед смертью

Напомним, что непрофессиональный актёр Андрей Неретин, исполнивший роль вымышленного депутата Виталия Наливкина, ушёл из жизни на 49-м году. Предварительной причиной его смерти называют оторвавшийся тромб. Его похоронили тайно. Организацией прощания занималась команда проекта, которая и создала легендарного «председателя исполкома Уссурийского района».

Анатолий Цейко
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