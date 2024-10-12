Появилось фото могилы «депутата Наливкина», тайно похороненного в Уссурийске

Актёр Андрей Неретин, прославившийся благодаря роли вымышленного депутата Виталия Наливкина, был похоронен на кладбище в селе Воздвиженка, расположенном в Уссурийском районе. Об этом сообщили в телеграм-канале NEWS.VL | Владивосток и Приморье.

Журналисты посетили его могилу 11 октября и столкнулись с трудностями в поисках места захоронения. Они ожидали, что могила будет находиться ближе к центру кладбища, но на самом деле она расположена на его окраине, рядом с заброшенными захоронениями.

Место захоронения Андрея Неретина. Видео © Telegram / NEWS.VL | Владивосток и Приморье.

На данный момент это уединённое место, однако, по словам корреспондентов, в будущем оно может стать частью центральной зоны кладбища.