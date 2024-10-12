Бизнесмен Дотком рассказал, когда западные СМИ признают поражение Украины
Бизнесмен Дотком: Западные СМИ не признают проигрыш Украины до выборов в США
Основатель Megaupload Ким Дотком. Обложка © Wikipedia / RobertNZ
Украина уже проиграла России в конфликте, заявил основатель файлообменных сервисов Megaupload и Mega Ким Дотком. Однако по его словам, западные СМИ не освещают эту информацию в ожидании исхода президентских выборов в США.
Бизнесмен утверждает, что признание поражения Украины до выборов негативно повлияет на репутацию демократической партии и её сторонников, так как покажет их «непоколебимую поддержку» Киева как несостоятельную.
«Украина проиграла войну с Россией! Но СМИ не могут говорить об этом до выборов в США, иначе демократы будут выглядеть полными идиотами. Не говоря уже о НАТО, ЕС и всех, кто давал Украине миллиарды с «непоколебимой поддержкой» и «столько, сколько требуется»», — выразил бизнесмен своё мнение на странице в соцсети X.
Основатель Megaupload также отметил, что проигрыш Украины обернётся репутационными рисками для западных стран и их союзников, включая НАТО. Аналитики также указывают на то, что конфликт вокруг Украины вызвал серьёзные дебаты на Западе относительно дальнейшей стратегии в регионе и необходимости пересмотра подхода к помощи Киеву.
Мнение, что поражение Украины замалчивается, озвучивается не впервые. Так, в сентябре прошлого года американский журналист Сеймур Херш заявил, что США признают победу России на Украине, но продолжают скрывать эту информацию, чтобы поддерживать общественную поддержку Киева и избежать критики перед выборами. Политолог Владимир Олейник также отметил, что Вашингтон больше не верит в возможность Украины выиграть конфликт, и в Штатах всё больше внимания сосредоточено на предстоящих президентских выборах.