Следствие провело обыски дома у арестованного замглавы АСВ Попелюха
Следствие провело обыски дома у заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, арестованного по делу о мошенничестве. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.
«С санкции суда, удовлетворившего ходатайство органов предварительного расследования, дома у Попелюха проведены обыски», — сказал собеседник ТАСС, отметив, что изъяты предметы, представляющие интерес для расследования.
Напомним, Александра Попелюха обвинили в махинациях с имуществом аквапарка в Новосибирске. Всего Попелюх мог похитить более 200 миллионов рублей. Позднее силовики взяли предпринимателя Эдуарда Тарана, который связан с этим делом.
Life.ru