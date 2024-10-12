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12 октября, 06:05

Следствие провело обыски дома у арестованного замглавы АСВ Попелюха

Следствие провело обыски дома у заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, арестованного по делу о мошенничестве. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

«С санкции суда, удовлетворившего ходатайство органов предварительного расследования, дома у Попелюха проведены обыски», — сказал собеседник ТАСС, отметив, что изъяты предметы, представляющие интерес для расследования.

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Напомним, Александра Попелюха обвинили в махинациях с имуществом аквапарка в Новосибирске. Всего Попелюх мог похитить более 200 миллионов рублей. Позднее силовики взяли предпринимателя Эдуарда Тарана, который связан с этим делом.

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Life.ru

Матвей Константинов
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