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12 октября, 08:28

«Никогда не забуду»: Премьер Японии припомнил американцам бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Премьер Японии Исиба вспомнил об атомных бомбардировках США

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Обложка © ТАСС / ZUMA

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба. Обложка © ТАСС / ZUMA

Следует стремиться к созданию мира, в котором нет места ядерному оружию. С таким заявлением выступил, премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время дебатов глав политических партий в преддверии выборов. Он также вспомнил о страшных последствиях атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Трансляцию вёл телеканал NHK.

«В итоге я хотел бы создать мир без ядерного оружия. Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму», — сказал глава японского правительства.

В дальнейшем премьер-министр Исиба ответил на вопрос о возможности совместного использования ядерного оружия. Он заявил, что данная идея требует тщательного обсуждения.

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А буквально в этот четверг генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что ежегодные ядерные учения альянса Steadfast Noon начнутся в ближайший понедельник. Они пройдут в основном в Великобритании, Северном море, Бельгии и Нидерландах. Позднее эксперт прокомментировал, что целью учений НАТО является подготовка к ядерной войне в Европе.

Мария Любицкая
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