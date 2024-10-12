«Никогда не забуду»: Премьер Японии припомнил американцам бомбардировки Хиросимы и Нагасаки

Следует стремиться к созданию мира, в котором нет места ядерному оружию. С таким заявлением выступил, премьер-министр Японии Сигэру Исиба во время дебатов глав политических партий в преддверии выборов. Он также вспомнил о страшных последствиях атомных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году. Трансляцию вёл телеканал NHK.

«В итоге я хотел бы создать мир без ядерного оружия. Я никогда не забуду тот шок, который я испытал, учась в шестом классе младшей школы, когда я увидел кадры последствий атомной бомбы, которую сбросили США на Хиросиму», — сказал глава японского правительства.