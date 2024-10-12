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12 октября, 11:24

Отряды «Хезболлы» ракетами атаковали штаб военного округа на севере Израиля

Al-Mayadeen: «Хезболла» атаковала штаб военного округа в израильском Цфате

Бойцы «Хезболлы» ракетами атаковали штаб северного военного округа армии Израиля, который расположен в городе Цфат (или Сафед) в 20 километрах от границы с Ливаном. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen.

По информации телеканала, шиитские военные также выпустили ракеты по городу Тверия, он находится в Нижней Галилее в 35 километрах от границы с Ливаном. Кроме того, атаке подверглась база ЦАХАЛ в населённом пункте Хума на Голанских высотах. В месте с тем в Западной Галилее войска Израиля обстреляли из РСЗО армейские казармы в Зарите.

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А ранее Life.ru сообщал, что «Хезболла» нанесла ракетный удар по северу Израиля. Целью представителей движения стала база радиоэлектронной разведки ЦАХАЛ под обозначением 8200 в районе Рамат-ха-Шарон. Позднее шиитские бойцы выпустили более 100 ракет по израильской Хайфе.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Orlok

Дарья Нарыкова
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