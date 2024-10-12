Отряды «Хезболлы» ракетами атаковали штаб военного округа на севере Израиля

Бойцы «Хезболлы» ракетами атаковали штаб северного военного округа армии Израиля, который расположен в городе Цфат (или Сафед) в 20 километрах от границы с Ливаном. Об этом сообщает телеканал Al-Mayadeen .

По информации телеканала, шиитские военные также выпустили ракеты по городу Тверия, он находится в Нижней Галилее в 35 километрах от границы с Ливаном. Кроме того, атаке подверглась база ЦАХАЛ в населённом пункте Хума на Голанских высотах. В месте с тем в Западной Галилее войска Израиля обстреляли из РСЗО армейские казармы в Зарите.