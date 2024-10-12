Онищенко назвал москвичей самыми уязвимыми к психическими заболеваниям
Онищенко: Больше всего психически больных в РФ живёт в Архангельской области
Архангельская область является лидером среди регионов России по числу психически больных. Об этом на радио Sputnik рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, по итогам 2023 года в нашей стране впервые поставили такие диагнозы 460 тысячам граждан.
«Наибольшее количество — в Архангельской области, Алтайском крае, Карелии», — подчеркнул эксперт.
Кроме того, академик отметил, что в Москве тоже фиксируется высокая статистика по психическим заболеваниям. Столица, по его словам, является наиболее уязвимым городом России, из-за особого темпа жизни и атмосферы.
Ранее в Алтайском крае зафиксировали дефицит препарата «Сульпирид», который используется при шизофрении. Однако психиатр успокоил жителей региона, заявив, что всплеска болезни не будет.