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12 октября, 14:22

Онищенко назвал москвичей самыми уязвимыми к психическими заболеваниям

Онищенко: Больше всего психически больных в РФ живёт в Архангельской области

Архангельская область является лидером среди регионов России по числу психически больных. Об этом на радио Sputnik рассказал академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, по итогам 2023 года в нашей стране впервые поставили такие диагнозы 460 тысячам граждан.

«Наибольшее количество — в Архангельской области, Алтайском крае, Карелии», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, академик отметил, что в Москве тоже фиксируется высокая статистика по психическим заболеваниям. Столица, по его словам, является наиболее уязвимым городом России, из-за особого темпа жизни и атмосферы.

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Ранее в Алтайском крае зафиксировали дефицит препарата «Сульпирид», который используется при шизофрении. Однако психиатр успокоил жителей региона, заявив, что всплеска болезни не будет.

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freepik

Борис Эльфанд
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