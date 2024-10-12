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12 октября, 13:26

В Приморско-Ахтарске завершили работы после обнаружения неразорвавшегося БПЛА

Специалисты завершили работы после обнаружения беспилотника с неразорвавшейся частью в Приморско-Ахтарске. В настоящее время эвакуированным жильцам позволили вернуться в свои дома, сообщает оперштаб Краснодарского края.

«Все необходимые работы завершены. Жителям эвакуированных домов разрешили вернуться в свои квартиры», — говорится в сообщении.

Ранее Life.ru сообщал, что после ночной атаки ВСУ во дворе многоквартирного дома в Приморско-Ахтарске был найден фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью. В итоге были эвакуированы жители двух ближайших домов. Напомним, в ночь на 12 октября ВСУ атаковали дронами Краснодарский край, в результате происшествия повреждения получили дома и имущество граждан. После прилёта в Приморско-Ахтарске загорелась легковушка.

Повреждённый украинский дрон обнаружили в Краснодарском крае
Повреждённый украинский дрон обнаружили в Краснодарском крае
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Наталья Демьянова
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