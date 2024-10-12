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12 октября, 17:57

На Украине призывникам дали всего три дня, чтобы забрать с почты повестку

На Украине у призывников отныне будет всего три дня, чтобы забрать с почты повестку от Территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкомата). Такие изменения Верховная рада внесла в правила предоставления услуг почтовой связи, сообщает «Судебно-юридическая газета».

Издание отмечает, что новые правила приравняли время хранения на почте повесток от ТЦК к судебным повесткам. Если военкомы не смогут лично вручить повестку украинскому мужчине, то она отправляется почтой, и у призывника есть три дня, чтобы её забрать. В противном случае начисляется штрафы от 17 тысяч до 25,5 тысячи гривен (около от 40 до 60 тысяч рублей).

Если штраф не оплачивается в течение 10 дней с получения повестки, то военкомы получают право задержать гражданина и мобилизовать его.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Киеве концерт «Океана Эльзы» завершился облавой военкомов на украинцев: сотрудники ТЦК задерживали мужчин, которые выходили из зала после выступления группы. После этого граждане начали массово возвращать и перепродавать билеты на будущие концерты.

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ТАСС / Максим Паб

Наталья Демьянова
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