«Почему бы и нет»: Бивол высказался о реванше с Бетербиевым
Бивол согласился на реванш с Бетербиевым после поражения в Эр-Рияде
Боксер Дмитрий Бивол перед началом боя за титул чемпиона мира в полутяжелом весе. Обложка © ТАСС / Шарифулин Валерий
В минувшую ночь в Эр-Рияде завершился бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, где победу решением судей одержал Артур Бетербиев. Сразу после поединка его оппонент Дмитрий Бивол, заявил, что рассматривает возможность реванша, но нуждается во времени, чтобы определиться со своими планами.
Боксёр подчеркнул, что его будущее в боксе остаётся неопределённым, и для окончательного решения требуется обдумать многие аспекты. Тем не менее он допустил возможности новой встречи с Бетербиевым на ринге.
«Спасибо за этот шанс, поздравляю Артура и его команду. Мне нужно время, чтобы принять решение о своём будущем. Реванш? Почему бы и нет», — заявил спортсмен после боя.
В минувшую ночь на 13 октября Артур Бетербиев в напряжённом бою против Дмитрия Бивола завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе. После боя Бетербиев признался, что не показал свой лучший бокс, несмотря на итоговую победу. Он отметил, что Бивол – сильный соперник с выдающимися навыками. Тем не менее судейское решение позволило Бетербиеву добавить ещё один титул к своим уже имеющимся чемпионским поясам.