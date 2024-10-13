«Почему бы и нет»: Бивол высказался о реванше с Бетербиевым

В минувшую ночь в Эр-Рияде завершился бой за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, где победу решением судей одержал Артур Бетербиев. Сразу после поединка его оппонент Дмитрий Бивол, заявил, что рассматривает возможность реванша, но нуждается во времени, чтобы определиться со своими планами.

Боксёр подчеркнул, что его будущее в боксе остаётся неопределённым, и для окончательного решения требуется обдумать многие аспекты. Тем не менее он допустил возможности новой встречи с Бетербиевым на ринге.

«Спасибо за этот шанс, поздравляю Артура и его команду. Мне нужно время, чтобы принять решение о своём будущем. Реванш? Почему бы и нет», — заявил спортсмен после боя.