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13 октября, 02:23

Кадыров назвал победу Бетербиева подарком всему чеченскому народу

Рамзан Кадыров поздравил боксёра Артура Бетербиева с победой над Биволом. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Рамзан Кадыров поздравил боксёра Артура Бетербиева с победой над Биволом. Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил российского боксёра чеченского происхождения Артура Бетербиева с его победой над Дмитрием Биволом. Поздравление было опубликовано в телеграм-канале чиновника.

«Артур сделал это, друзья! Он стал первым абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе! Этим историческим триумфом он сделал подарок всему чеченскому народу. Именно честь своего народа он и отстоял на ринге, вписав своё имя золотыми буквами в список самых лучших и непревзойдённых боксёров прошедшего, настоящего и будущего времени», — говорится в поздравлении.

На матче, состоявшемся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на Kingdom Arena в ночь на 13 октября, Кадыров присутствовал лично. Он отметил, что был счастлив наблюдать это «историческое событие».

«Горжусь тобой, мой брат Артур!», — заключил глава ЧР.

Объявлены рекордные гонорары Бетербиева и Бивола за чемпионский бой
Объявлены рекордные гонорары Бетербиева и Бивола за чемпионский бой

Напомним, ранее Артур Бетербиев одержал победу над Дмитрием Биволом, после чего стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,378 кг). Сам спортсмен считает, что не показал свою лучшую форму в этом бою.

Анатолий Цейко
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