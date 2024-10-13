Кадыров назвал победу Бетербиева подарком всему чеченскому народу
Рамзан Кадыров поздравил боксёра Артура Бетербиева с победой над Биволом. Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поздравил российского боксёра чеченского происхождения Артура Бетербиева с его победой над Дмитрием Биволом. Поздравление было опубликовано в телеграм-канале чиновника.
«Артур сделал это, друзья! Он стал первым абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе! Этим историческим триумфом он сделал подарок всему чеченскому народу. Именно честь своего народа он и отстоял на ринге, вписав своё имя золотыми буквами в список самых лучших и непревзойдённых боксёров прошедшего, настоящего и будущего времени», — говорится в поздравлении.
На матче, состоявшемся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде на Kingdom Arena в ночь на 13 октября, Кадыров присутствовал лично. Он отметил, что был счастлив наблюдать это «историческое событие».
«Горжусь тобой, мой брат Артур!», — заключил глава ЧР.
Напомним, ранее Артур Бетербиев одержал победу над Дмитрием Биволом, после чего стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе (до 79,378 кг). Сам спортсмен считает, что не показал свою лучшую форму в этом бою.