Кадыров назвал победу Бетербиева подарком всему чеченскому народу

«Артур сделал это, друзья! Он стал первым абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе! Этим историческим триумфом он сделал подарок всему чеченскому народу. Именно честь своего народа он и отстоял на ринге, вписав своё имя золотыми буквами в список самых лучших и непревзойдённых боксёров прошедшего, настоящего и будущего времени», — говорится в поздравлении.