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13 октября, 05:29

Стала известна причина объявления музыкального критика Троицкого* иноагентом

Критик Троицкий* был объявлен иноагентом за антироссийские высказывания

Критик Артемий Троицкий*. Фото © URA.RU/ТАСС/ Александр Мамаев

Критик Артемий Троицкий*. Фото © URA.RU/ТАСС/ Александр Мамаев

Музыкальный критик Артемий Троицкий* в прошлом году был внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов из-за иностранного влияния и антироссийских высказываний. Как стало известно из судебных документов, в их числе призывы к убийству российских политиков.

«С достоверностью установлено, что Троицкий А. К.*, находясь под иностранным влиянием, осуществляет политическую деятельность в форме распространения, в том числе с использованием современных информационных технологий, мнений о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике, формирования общественно-политических взглядов и убеждений», — гласят материалы суда.

Из документов следует, что Троицкий* поддерживал связи с иностранными источниками и распространял материалы, исходящие от иноагентов. Также он неоднократно высказывал несогласие с политикой РФ и спецоперацией на Украине, оказывая при этом поддержку Киеву. Признание иноагентом критик обжаловал в Мосгорсуде, но суд его жалобу отклонил. Теперь дело находится на рассмотрении в кассационной инстанции.

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А ранее блогер Илья Варламов*, признанный в России иноагентом, направил жалобу в Верховный суд на отказ лишить его данного статуса. Прежде он уже несколько раз пытался оспаривать решение Минюста, но безуспешно.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Андрей Бражников
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