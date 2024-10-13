Назначена дата суда между Катей Лель и Отаром Кушанашвили за 6,5 миллиона

Тушинский суд Москвы 14 октября проведёт первое заседание по иску певицы Кати Лель к шоумену Отару Кушанашвили, который в потешался над ней в своём видео на YouTube. Об этом рассказали представители суда.

В своём иске о защите чести, достоинства и деловой репутации певица подчеркнула, что оскорбительное изречение, которое себе в соцсети позволил Кушанашвили, наносит вред её репутации, а также выставляет её в дурном свете перед публикой. Она требует, чтобы ролик был удалён с площадки, сведения опровергнуты, а Кушанашвили выплатил ей моральную компенсацию в 6,5 миллиона.