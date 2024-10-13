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13 октября, 07:34

Назначена дата суда между Катей Лель и Отаром Кушанашвили за 6,5 миллиона

Суд 14 октября рассмотрит иск Кати Лель к Отару Кушанашвили

Певица Катя Лель. Фото © Telegram / Katya Lel

Певица Катя Лель. Фото © Telegram / Katya Lel

Тушинский суд Москвы 14 октября проведёт первое заседание по иску певицы Кати Лель к шоумену Отару Кушанашвили, который в потешался над ней в своём видео на YouTube. Об этом рассказали представители суда.

«Судебное заседание состоится 14 октября в 12:00», — рассказали РИА «Новости» в суде.

В своём иске о защите чести, достоинства и деловой репутации певица подчеркнула, что оскорбительное изречение, которое себе в соцсети позволил Кушанашвили, наносит вред её репутации, а также выставляет её в дурном свете перед публикой. Она требует, чтобы ролик был удалён с площадки, сведения опровергнуты, а Кушанашвили выплатил ей моральную компенсацию в 6,5 миллиона.

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Напомним, что Лель подала в суд на Кушанашвили в марте этого года из-за видео, в котором он заявил, что песня «Мой мармеладный» завирусилась в России и на Западе, потому что стала мемом. Сам шоумен считает, что певица взъелась на него из-за отсутствия всякой самоиронии.

Владимир Озеров
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