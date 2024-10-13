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13 октября, 12:53

До 15 человек выросло число пострадавших на съёмках фильма «Василий Тёркин»

Съёмки фильма «Василий Тёркин». Обложка © Х/ф «Василий Тёркин» / Серёга Ионов

Съёмки фильма «Василий Тёркин». Обложка © Х/ф «Василий Тёркин» / Серёга Ионов

До 15 человек выросло число пострадавших на съёмках фильма «Василий Тёркин». Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, деревянная платформа не выдержала веса массовки и обрушилась. У большинства пострадавших лёгкие травмы.

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Ранее сообщалось о трёх пострадавших, у которых, по предварительным данным, выявили тяжёлые травмы. Они получили ранения на одном из полигонов Толмачёвского поселения в Лужском районе, где во время киносъёмок рухнул пол декоративного вагона. К слову, одним из пострадавших при съёмках фильма «Василий Тёркин» оказался режиссёр Карен Геворкян.

Николь Вербер
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