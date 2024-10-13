До 15 человек выросло число пострадавших на съёмках фильма «Василий Тёркин». Об этом сообщает SHOT.

Ранее сообщалось о трёх пострадавших, у которых, по предварительным данным, выявили тяжёлые травмы. Они получили ранения на одном из полигонов Толмачёвского поселения в Лужском районе, где во время киносъёмок рухнул пол декоративного вагона. К слову, одним из пострадавших при съёмках фильма «Василий Тёркин» оказался режиссёр Карен Геворкян.