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13 октября, 16:47

До 23 человек выросло число пострадавших на съёмках фильма «Василий Тёркин»

Съёмки фильма «Василий Тёркин». Обложка © Х/ф «Василий Тёркин» / Серёга Ионов

Съёмки фильма «Василий Тёркин». Обложка © Х/ф «Василий Тёркин» / Серёга Ионов

При обрушении декораций на съёмках фильма «Василий Тёркин» пострадали 23 человека. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.

«Медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о 15-ти пострадавших. Напомним, ранения они получили на одном из полигонов Толмачёвского поселения в Лужском районе, где во время киносъёмок рухнул пол декоративного вагона. Выяснилось, что в числе пострадавших находится и режиссёр картины — Карен Геворкян.

Александра Мышляева
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