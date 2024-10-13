До 23 человек выросло число пострадавших на съёмках фильма «Василий Тёркин»
Съёмки фильма «Василий Тёркин». Обложка © Х/ф «Василий Тёркин» / Серёга Ионов
При обрушении декораций на съёмках фильма «Василий Тёркин» пострадали 23 человека. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
«Медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 15-ти пострадавших. Напомним, ранения они получили на одном из полигонов Толмачёвского поселения в Лужском районе, где во время киносъёмок рухнул пол декоративного вагона. Выяснилось, что в числе пострадавших находится и режиссёр картины — Карен Геворкян.