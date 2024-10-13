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13 октября, 20:00

На севере Израиля 67 человек пострадали в результате взрыва дрона «Хезболлы»

Шиитская группировка «Хезболла» беспилотниками ударила по населённому пункту Биньямина, расположенному на севере Израиля. Целью нападения стал тренировочный лагерь ЦАХАЛ, сообщается в сводке военно-информационной службы, опубликованной в Telegram-канале ливанского движения.

Один из дронов перехватили, но другой на малой высоте добрался до целя. В итоге БПЛА взорвался около толпы. По данным израильского канала Channel 12, пострадавших эвакуировали с места происшествия на вертолётах, причём четверо из них находятся в критическом состоянии. При этом сирены тревоги не звучали, и израильские военные будут выяснять причины этого.

Множество скорых и вертолёты на месте взрыва беспилотника «Хезболлы». Видео X / יענקי ניוז | Yanki News

Израиль разбомбил жилую многоэтажку в Бейруте, пытаясь убить главу спецслужбы «Хезболлы»
Израиль разбомбил жилую многоэтажку в Бейруте, пытаясь убить главу спецслужбы «Хезболлы»

Ранее бойцы «Хезболлы» ракетами атаковали штаб северного военного округа армии Израиля, который расположен в городе Цфат. Военные также выпустили ракеты по городу Тверия и более 100 снарядов по израильской Хайфе.

Обложка ©

X / חרדים10

Артём Гапоненко
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