На севере Израиля 67 человек пострадали в результате взрыва дрона «Хезболлы»
Шиитская группировка «Хезболла» беспилотниками ударила по населённому пункту Биньямина, расположенному на севере Израиля. Целью нападения стал тренировочный лагерь ЦАХАЛ, сообщается в сводке военно-информационной службы, опубликованной в Telegram-канале ливанского движения.
Один из дронов перехватили, но другой на малой высоте добрался до целя. В итоге БПЛА взорвался около толпы. По данным израильского канала Channel 12, пострадавших эвакуировали с места происшествия на вертолётах, причём четверо из них находятся в критическом состоянии. При этом сирены тревоги не звучали, и израильские военные будут выяснять причины этого.
Множество скорых и вертолёты на месте взрыва беспилотника «Хезболлы». Видео X / יענקי ניוז | Yanki News
Ранее бойцы «Хезболлы» ракетами атаковали штаб северного военного округа армии Израиля, который расположен в городе Цфат. Военные также выпустили ракеты по городу Тверия и более 100 снарядов по израильской Хайфе.
X / חרדים10