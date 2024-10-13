На севере Израиля 67 человек пострадали в результате взрыва дрона «Хезболлы»

Один из дронов перехватили, но другой на малой высоте добрался до целя. В итоге БПЛА взорвался около толпы. По данным израильского канала Channel 12, пострадавших эвакуировали с места происшествия на вертолётах, причём четверо из них находятся в критическом состоянии. При этом сирены тревоги не звучали, и израильские военные будут выяснять причины этого.