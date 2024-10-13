Политолог объяснил, почему в Приднестровье захотели референдум по вступлению в ЕС

Часть приднестровцев действительно заинтересована в присоединении к Евросоюзу, так как этот сценарий даст им безвиз и ряд других преференций. Однако вопрос независимости ПМР от Молдавии всё ещё продолжает оставаться для республики острым. В связи с этим настроения жителей частично признанного государства о перспективе евроинтеграции неясны, считает политолог Николай Топорнин.

Доцент кафедры европейского права МГИМО напомнил, что проводимые в Молдавии опросы твердят о желании 60% населения вступить в ряды ЕС. На территории Приднестровья мнения народа не спросили.