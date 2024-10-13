Политолог объяснил, почему в Приднестровье захотели референдум по вступлению в ЕС
Политолог Топорнин: Настроения приднестровцев в вопросе евроинтеграции неясны
Часть приднестровцев действительно заинтересована в присоединении к Евросоюзу, так как этот сценарий даст им безвиз и ряд других преференций. Однако вопрос независимости ПМР от Молдавии всё ещё продолжает оставаться для республики острым. В связи с этим настроения жителей частично признанного государства о перспективе евроинтеграции неясны, считает политолог Николай Топорнин.
Доцент кафедры европейского права МГИМО напомнил, что проводимые в Молдавии опросы твердят о желании 60% населения вступить в ряды ЕС. На территории Приднестровья мнения народа не спросили.
«Можно предположить, что часть приднестровцев скажут, что мы не хотим войти в состав Молдавии. Но их тоже манит перспектива присоединения к ЕС. Это и безвизовый режим, и возможности заниматься бизнесом, и образование», — допустил собеседник «Ленты.ру».
Несколькими днями ранее МИД ПМР предложил Кишинёву организовать на территории республики референдум о вступлении в ЕС. Впрочем, молдавские власти сочли инициативу Тирасполя манипуляцией и отказались проводить голосование на неподконтрольной территории.
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