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14 октября, 00:17

Юбилейный поток программы «Женщина-лидер» завершился в Подмосковье

В «Сенеже» прошёл финальный модуль третьего потока программы «Женщина-лидер»

Участницы финального модуля программы «Женщина-лидер». Обложка © VK / «Женщина-лидер»

Участницы финального модуля программы «Женщина-лидер». Обложка © VK / «Женщина-лидер»

В Мастерской управления «Сенеж» завершился финальный модуль третьего международного потока образовательной программы «Женщина-лидер». Он был посвящён теме формирования и развития сообществ.

Приветствие участницам направила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что мировая история полна примеров женщин, которые своей энергией, талантом, силой воли, мудростью и любовью меняли ход истории. И сегодня в условиях стремительно меняющегося глобального мира женщины играют важнейшую роль в укреплении международных отношений, развитии экономики, решении социальных вопросов, добавила дипломат.

Модуль стал финалом большого пути для 172 участниц из 41 региона России и 25 стран мира, среди которых представительницы Австралии, Аргентины, Малайзии, ОАЭ, Пакистана, Туниса, Чили, и других стран, впервые участвующих в проекте. В ходе модуля девушки узнали, как управлять сообществом, почему ценности – определяющий фактор его формирования, как масштабировать свой проект через создание сообщества.

Атмосфера во время финального модуля программы в Сенеже. Фото © VK / «Женщина — лидер»

Атмосфера во время финального модуля программы в Сенеже. Фото © VK / «Женщина — лидер»

Жительницы новых регионов приняли участие в программе «Женщина-лидер»
Жительницы новых регионов приняли участие в программе «Женщина-лидер»

Также участницы украсили специально сделанной вазой в стилистике программы одно из самых атмосферных пространств Мастерской. По их мнению, сосуд символизирует и женскую красоту, и саму программу как хранилище знаний, смыслов и социальных проектов нашего сообщества.

Специальная ваза, выполненная в стилистике программы «Женщина-лидер». Фото © VK / «Женщина-лидер»

Специальная ваза, выполненная в стилистике программы «Женщина-лидер». Фото © VK / «Женщина-лидер»

В Москве наградили участников гуманитарной миссии проекта #МЫВМЕСТЕ
В Москве наградили участников гуманитарной миссии проекта #МЫВМЕСТЕ

Этот поток программы «Женщина-лидер» стал юбилейным, десятым. Он собрал на своих площадках известных политиков и общественных деятелей.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Волгограде началась финальная часть конкурса «Флагманы образования». Задача конкурса — выявить самых подготовленных и замотивированных студентов со всей России для привлечения их к профессии педагога.

Артур Лапсаков
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