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14 октября, 08:01

Тело горняка нашли под завалами на разрезе в Кузбассе на пятый день поисков

Работы на месте завала в Моховском угольном разрезе в Кузбассе. Фото © Telegram/МЧС России

Работы на месте завала в Моховском угольном разрезе в Кузбассе. Фото © Telegram/МЧС России

В Кузбассе нашли тело машиниста буровой установки, который оказался под завалом в Моховском угольном разрезе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

«В ходе спасательной операции удалось извлечь одного человека, ему оказана медицинская помощь. Тело второго горняка обнаружено под завалами без признаков жизни», — говорится в сообщении.

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Напомним, на горном участке Моховского угольного разреза в Кузбассе произошёл обвал породы 10 октября. Инцидент произошёл при выемке угля открытым способом. Под завалами оказались двое: одного пострадавшего — машиниста бульдозера — извлекли и доставили в больницу. А машинист буровой установки не выходил на связь.

Александра Вишнякова
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