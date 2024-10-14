Бойцы спецназа «Ахмат» с позывными Щербак и Сафон рассказали, с какими трудностями им пришлось столкнуться, чтобы добраться до опорного пункта в Курдюмовке (ДНР). На 86 дней они были фактически отрезаны от своего подразделения, воду и еду им доставляли дронами. Подробностями военные поделились в сюжете военкора RT Влада Андрицы.

По словам Щербака и Сафона, прежде чем добраться до опорника, они с группой четыре часа преодолевали открытую местность. Боевики из нацбата Kurt & Company отрабатывали на российских солдатах дроны-камикадзе, но потратили много ресурсов впустую. Кроме того, бойцам приходилось спать по очереди в противогазах, поскольку противник сбросил на них газ с «Бабы-яги». Для выхода бойцов из опорника была вырыта «труба» под землёй длиной более трёх километров.

«Это всё закалило, мы прошли огонь и воду, и только в положительную сторону на нас это должно повлиять», — говорит Щербак.

Известно, что оба ахматовца родом из Алтайского края и знали друг друга ещё до СВО. На данный момент друзья находятся на передовой в курском приграничье. По их словам, в районе Суджи сейчас и противник из Kurt & Company, с которым они хотят поквитаться.