Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците антибиотиков в регионах
Данные о том, что в ряде российских регионов наблюдается дефицит некоторых антибактериальных препаратов, не имеет ничего общего с действительностью. Лекарства постоянно находятся в доступе для жителей, сообщили журналистам в пресс-службе Росздравнадзора в ответ на вбросы о якобы нехватке препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин, эритромицин и рокситромицин.
«Приведённая информация не соответствует действительности, антибактериальные препараты доступны в лечебной и аптечной сети, в том числе в регионах, упомянутых в статье. По всем указанным препаратам отмечается стабильный ввод в гражданский оборот производителями и импортёрами на уровне среднегодовых значений прошлых лет», — подчеркивает Росздравнадзор.
Ранее появилась информация, что в Алтайском крае наблюдается дефицит препарата от шизофрении «Сульпирид», поскольку государственные аптеки не успели заказать достаточное его количество. Однако после этого психиатр заявила, что на рынке есть достаточно лекарств, которыми его без проблем можно заменить.
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