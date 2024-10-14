Росздравнадзор опроверг сообщения о дефиците антибиотиков в регионах

Данные о том, что в ряде российских регионов наблюдается дефицит некоторых антибактериальных препаратов, не имеет ничего общего с действительностью. Лекарства постоянно находятся в доступе для жителей, сообщили журналистам в пресс-службе Росздравнадзора в ответ на вбросы о якобы нехватке препаратов с действующими веществами азитромицин, кларитромицин, эритромицин и рокситромицин.