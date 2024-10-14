Политологи объяснили, что за сигналы подаёт Байден, говоря о переговорах с Россией Депутат Матвейчев назвал уловкой слова Байдена о переговорах с РФ по разоружению 14 октября, 10:02 Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Президент США Джо Байден или действительно стремится к деэскалации, или просто хочет показать, что американцы «за добро». Так в беседе с Life.ru политологи оценили заявление главы Белого дома о готовности к переговорам с Россией по ядерному разоружению.

Политолог Дмитрий Еловский считает, что США очень хотят деэскалации ситуации и таким образом подают сигналы России и Китаю о возможности начать диалог по новой системе коллективной безопасности в мире, неотъемлемой частью которой является регулирование и ограничение ядерного оружия.

Эксперт считает, что это заявление Байдена нужно рассматривать в связке со срывом встречи западных лидеров в формате «Рамштайн» и отказом проводить мирный саммит по Украине в ноябре.

«Рамштайн» — сигнал Украине, что ей пора остановиться и идти на переговоры. И подвешенный вопрос о мирном саммите — сигнал о том, что решаться всё будет на переговорах США, Китая, России и каких-то ещё крупных стран, а не на номинальных публичных мероприятиях», — отметил Еловский.

А депутат Госдумы Олег Матвейчев считает, что Байден хочет таким образом показать, что американцы-то «за добро».

Байден хочет работать на контрасте — дескать, Путин меняет доктрину ядерную в сторону ужесточения, а мы, американцы, вообще самые мирные: они — зло, а мы — добро. Это ответ Госдепартамента США на наши измерения в доктрине. Видимо, их попросили что-то придумать. Безусловно, всё это уловки и ложь, ни от какого ядерного оружия они не собираются отказываться. Олег Матвейчев Депутат Госдумы, политолог