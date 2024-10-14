Вучич показал шарф с флагом России на футбольном матче Сербия — Швейцария

Сербский президент Александр Вучич поднял над головой шарф с флагом России во время встречи сборной Сербии по футболу с командой Швейцарии в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций. Видео опубликовал в личном аккаунте в социальной сети глава Республики Сербской Милорад Додик.

Александр Вучич показывает шарф с российско-сербским флагом на матче Сербии и Швейцарии. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mdodik.official

На опубликованных кадрах видно, как после исполнения национальных гимнов Вучич достаёт из кармана шарф, на котором бок о бок изображены российский бело-сине-красный и сербский красно-сине-белый триколоры. Рядом с ним стоит Милорад Додик, который развернул шарф с флагом Республики Сербской.

«Сегодня вечером мы поддерживаем Сербию сердцем. Вперёд, «орлы», — подписал публикацию Додик.