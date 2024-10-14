Вучич показал шарф с флагом России на футбольном матче Сербия — Швейцария
Александр Вучич показывает шарф с объединёнными флагами России и Сербии на встрече сербской и швейцарской сборных по футболу. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mdodik.official
Сербский президент Александр Вучич поднял над головой шарф с флагом России во время встречи сборной Сербии по футболу с командой Швейцарии в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций. Видео опубликовал в личном аккаунте в социальной сети глава Республики Сербской Милорад Додик.
Александр Вучич показывает шарф с российско-сербским флагом на матче Сербии и Швейцарии. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mdodik.official
На опубликованных кадрах видно, как после исполнения национальных гимнов Вучич достаёт из кармана шарф, на котором бок о бок изображены российский бело-сине-красный и сербский красно-сине-белый триколоры. Рядом с ним стоит Милорад Додик, который развернул шарф с флагом Республики Сербской.
«Сегодня вечером мы поддерживаем Сербию сердцем. Вперёд, «орлы», — подписал публикацию Додик.
Матч проходил в субботу в сербском Лесковаце и закончился победой хозяев стадиона при счёте 2:0.
Ранее Life.ru рассказывал, как фанаты вывесили несколько российских триколоров на матче сборных Англии и Сербии в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу. Напомним, матч прошёл 16 июня на стадионе в немецком Гельзенкирхене и закончился победой «трёх львов» со счётом 1:0.