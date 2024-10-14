Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
14 октября, 12:16

Вучич показал шарф с флагом России на футбольном матче Сербия — Швейцария

Александр Вучич показывает шарф с объединёнными флагами России и Сербии на встрече сербской и швейцарской сборных по футболу. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mdodik.official

Александр Вучич показывает шарф с объединёнными флагами России и Сербии на встрече сербской и швейцарской сборных по футболу. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mdodik.official

Сербский президент Александр Вучич поднял над головой шарф с флагом России во время встречи сборной Сербии по футболу с командой Швейцарии в рамках третьего тура группового этапа Лиги наций. Видео опубликовал в личном аккаунте в социальной сети глава Республики Сербской Милорад Додик.

Александр Вучич показывает шарф с российско-сербским флагом на матче Сербии и Швейцарии. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mdodik.official

На опубликованных кадрах видно, как после исполнения национальных гимнов Вучич достаёт из кармана шарф, на котором бок о бок изображены российский бело-сине-красный и сербский красно-сине-белый триколоры. Рядом с ним стоит Милорад Додик, который развернул шарф с флагом Республики Сербской.

«Сегодня вечером мы поддерживаем Сербию сердцем. Вперёд, «орлы», — подписал публикацию Додик.

Матч проходил в субботу в сербском Лесковаце и закончился победой хозяев стадиона при счёте 2:0.

В окружении НАТО: Почему Вучич не поздравил Путина с днём рождения, объяснил политолог
В окружении НАТО: Почему Вучич не поздравил Путина с днём рождения, объяснил политолог

Ранее Life.ru рассказывал, как фанаты вывесили несколько российских триколоров на матче сборных Англии и Сербии в рамках группового этапа чемпионата Европы по футболу. Напомним, матч прошёл 16 июня на стадионе в немецком Гельзенкирхене и закончился победой «трёх львов» со счётом 1:0.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Александр Вучич
  • Сербия
  • Милорад Додик
  • республикасербская
  • Мировая политика
  • Политика
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров