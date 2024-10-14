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14 октября, 12:57

Магия вне Хогвартса: Пьяный маг на «тойоте» проклял полицейских и чуть не отъехал в Азкабан

В посёлке под Иркутском пьяный водитель наложил проклятие на инспекторов ДПС

В посёлке Куйтун в Иркутской области пьяный водитель пытался скрыться от ДПС и обещал наложить проклятие на инспекторов. Мужчина за рулём Toyota Premio привлёк внимание полицейских тем, что ехал с явным превышением скорости, игнорировал требования об остановке, а закончилось дело погоней, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

Оказавшись в машине ГИБДД, нарушитель сперва пытался выкрутиться тем, что он бомж, живёт в своей машине, а злые инспекторы якобы силой вытащили его из жилища. Но вскоре мужчина перешёл от небылиц к угрозам.

Кадры с регистратора в служебной машине: пьяный водитель обещает наложить проклятие на инспекторов. Видео © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

«Вы мои глаза видели? Нет. Они чёрные. Вы будете прокляты за это! Я вас прокляну сейчас кровью. Я сейчас кровь себе пущу в вашей машине», — заявил нетрезвый «колдун».

Оказалось, что 39-летнего чёрного мага уже лишали права управления транспортом за езду в нетрезвом виде, но в 2016 году. На этот раз инспекторы ДПС составили на него административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и за невыполнение законного требования полицейских об остановке. Правонарушителю грозит серьёзный штраф и лишение права управления транспортными средствами. А вот наведение порчи на сотрудников так и останется безнаказанным.

Под Красноярском полицейский на ходу запрыгнул в автомобиль пьяного лихача на пляже
Под Красноярском полицейский на ходу запрыгнул в автомобиль пьяного лихача на пляже

Ранее в Чебоксарах инспектор ГИБДД на ходу запрыгнул в автомобиль с пьяным водителем, чтобы не дать ему скрыться от полиции. Кадры с места происшествия Life.ru публиковал здесь. А в Якутске нетрезвый водитель без прав сбил школьников, двое из них пострадали.

Обложка ©

VK / Госавтоинспекция Иркутской области

Марина Фещенко
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