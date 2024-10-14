Магия вне Хогвартса: Пьяный маг на «тойоте» проклял полицейских и чуть не отъехал в Азкабан

В посёлке Куйтун в Иркутской области пьяный водитель пытался скрыться от ДПС и обещал наложить проклятие на инспекторов. Мужчина за рулём Toyota Premio привлёк внимание полицейских тем, что ехал с явным превышением скорости, игнорировал требования об остановке, а закончилось дело погоней, сообщает Госавтоинспекция Иркутской области.

Оказавшись в машине ГИБДД, нарушитель сперва пытался выкрутиться тем, что он бомж, живёт в своей машине, а злые инспекторы якобы силой вытащили его из жилища. Но вскоре мужчина перешёл от небылиц к угрозам.

Кадры с регистратора в служебной машине: пьяный водитель обещает наложить проклятие на инспекторов. Видео © VK / Госавтоинспекция Иркутской области

«Вы мои глаза видели? Нет. Они чёрные. Вы будете прокляты за это! Я вас прокляну сейчас кровью. Я сейчас кровь себе пущу в вашей машине», — заявил нетрезвый «колдун».