Президент Ассамблеи в Женеве резко заглушила «вякание» делегации Украины
Президент Ассамблеи в Женеве не стала слушать протест представителя Украины
Тулия Эксон. Фото © ТАСС / POOL / Алексей Даничев
Президент Ассамблеи Межпарламентского союза Тулия Эксон во время конференции в Женеве, «погасила» на стадии зародыша протест делегации Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа.
«Я сейчас нахожусь на заседании Межпарламентской ассамблеи, где Украина попыталась что-то сказать и её сразу же осадили», — рассказал парламентарий.
С его слов, у украинской стороны возникли претензии к тому, что Тулия Эксон приезжала в Санкт-Петербург для проведения встреч. Она жёстко заглушила выступление представителей Украины, которые попытались выказать в связи с этим своё недовольство. Депутат напомнил об аналогичной ситуации во время заседания Фонда Клинтона, где также не стали слушать выступление Украины.
«Также на заседании Фонда Клинтона Украине даже не дали слово, хотя половина или больше мероприятия в прошлом году была посвящена именно украинской тематике», — подчеркнул Чепа.
На Западе всё больше людей осознают, что им вовсе не обязательно присоединяться к потоку ненависти Киева. Ранее МИД Украины обрушился с критикой на американского певца и актёра Джареда Лето, назвав оскорблением его слова о том, что группа Thirty Seconds to Mars скучает по своим фанатам из России. Музыкант во время выступления в Сербии заявил, что, когда проблемы закончатся, коллектив обязательно приедет в Россию, чтобы устроить там несколько грандиозных концертов. За это украинцы начали называть его «московской подстилкой».