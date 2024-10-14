Президент Ассамблеи в Женеве резко заглушила «вякание» делегации Украины

Президент Ассамблеи Межпарламентского союза Тулия Эксон во время конференции в Женеве, «погасила» на стадии зародыша протест делегации Украины. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Я сейчас нахожусь на заседании Межпарламентской ассамблеи, где Украина попыталась что-то сказать и её сразу же осадили», — рассказал парламентарий.

С его слов, у украинской стороны возникли претензии к тому, что Тулия Эксон приезжала в Санкт-Петербург для проведения встреч. Она жёстко заглушила выступление представителей Украины, которые попытались выказать в связи с этим своё недовольство. Депутат напомнил об аналогичной ситуации во время заседания Фонда Клинтона, где также не стали слушать выступление Украины.