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14 октября, 18:21

В Брянской области за час силы ПВО сбили 16 украинских беспилотников

Российские ПВО сбили шестнадцать БПЛА ВСУ над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«С 18.50 до 20.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 12 октября ВСУ атаковали дронами Краснодарский край, в результате происшествия повреждения получили дома и имущество граждан. После прилёта в Приморско-Ахтарске загорелась легковушка. Позже во дворе многоквартирного дома нашли фрагмент БПЛА с неразорвавшейся частью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Александра Мышляева
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