Китай впервые за 24 года отправит в Вашингтон двух больших панд

Китайские власти согласились вернуть в зоопарк Вашингтона двух больших панд. Бамбуковых медведей, которые де-юре считаются собственностью Поднебесной и используются в качестве инструмента публичной дипломатии, не отправляли в столицу США 24 года.

Пресс-служба зверинца сообщила, что самца зовут Бао Ли, а самку — Цин Бао. Им всего по три года. Животные прибудут в Вашингтон спецбортом Boeing 777 в ближайшее время. При помощи частных пожертвований зоопарк обновил помещения для новых постоятельцев, оснастив их системой вентиляции и дымоудаления, игровыми конструкциями и 40 камерами наблюдения.