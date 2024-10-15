Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
14 октября, 23:28

Китай впервые за 24 года отправит в Вашингтон двух больших панд

Панды Бао Ли и Цинь Бао. Обложка © Smithsonian&#x27;s National Zoo

Панды Бао Ли и Цинь Бао. Обложка © Smithsonian's National Zoo

Китайские власти согласились вернуть в зоопарк Вашингтона двух больших панд. Бамбуковых медведей, которые де-юре считаются собственностью Поднебесной и используются в качестве инструмента публичной дипломатии, не отправляли в столицу США 24 года.

Пресс-служба зверинца сообщила, что самца зовут Бао Ли, а самку — Цин Бао. Им всего по три года. Животные прибудут в Вашингтон спецбортом Boeing 777 в ближайшее время. При помощи частных пожертвований зоопарк обновил помещения для новых постоятельцев, оснастив их системой вентиляции и дымоудаления, игровыми конструкциями и 40 камерами наблюдения.

Финляндия возвращает Китаю подаренных Си Цзиньпином панд
Финляндия возвращает Китаю подаренных Си Цзиньпином панд

Напомним, что с 2000-го по 2023-й в вашингтонском зоопарке проживали панды Мэй Сян и Тянь Тянь, которые к тому же родили четверых детишек. Однако в прошлом году КНР вернула всех медведей на родину. Позднее Китай вновь отправил Мэй Сян и Тянь Тянь в США, но на этот раз домом для зверей стал город Сан-Диего.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Китай
  • США
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров