Китай впервые за 24 года отправит в Вашингтон двух больших панд
Панды Бао Ли и Цинь Бао. Обложка © Smithsonian's National Zoo
Китайские власти согласились вернуть в зоопарк Вашингтона двух больших панд. Бамбуковых медведей, которые де-юре считаются собственностью Поднебесной и используются в качестве инструмента публичной дипломатии, не отправляли в столицу США 24 года.
Пресс-служба зверинца сообщила, что самца зовут Бао Ли, а самку — Цин Бао. Им всего по три года. Животные прибудут в Вашингтон спецбортом Boeing 777 в ближайшее время. При помощи частных пожертвований зоопарк обновил помещения для новых постоятельцев, оснастив их системой вентиляции и дымоудаления, игровыми конструкциями и 40 камерами наблюдения.
Напомним, что с 2000-го по 2023-й в вашингтонском зоопарке проживали панды Мэй Сян и Тянь Тянь, которые к тому же родили четверых детишек. Однако в прошлом году КНР вернула всех медведей на родину. Позднее Китай вновь отправил Мэй Сян и Тянь Тянь в США, но на этот раз домом для зверей стал город Сан-Диего.