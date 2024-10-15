Сборная Германия победила Нидерланды и досрочно вышла в четвертьфинал Лиги наций

Сборная Германии одержала победу над командой Нидерландов в матче группового этапа Лиги наций УЕФА, обеспечив себе досрочный выход в четвертьфинал турнира. Игра, прошедшая на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершилась со счётом 1:0 в пользу немецкой сборной.

Единственный гол забил нападающий «Штутгарта» Джейми Левелинг на 63-й минуте. Он же отличился на 2-й минуте, однако этот мяч был отменён из-за офсайда.

Германия и Нидерланды находятся в третьей группе Лиги A, где также выступают Венгрия и Босния и Герцеговина. По итогам четвёртого тура немецкая сборная возглавляет группу с 10 очками и уже обеспечила себе выход в плей-офф. Нидерланды занимают второе место с пятью баллами, столько же у Венгрии, расположившейся на третьей позиции.

Перед матчем болельщики устроили масштабный перфоманс в честь футболистов Мануэля Нойера, Томаса Мюллера, Илкая Гюндогана и Тони Крооса, которые ранее объявили о завершении выступлений за национальную сборную.

Перфоманс в честь футболистов, завершивших карьеру в сборной Германии. Фото © X / City Report