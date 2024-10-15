Канада и Индия объявили о взаимной высылке дипломатов
МИД Канады объявил о высылке шести индийских дипломатов и консульских работников. Оттава считает, что они могут быть причастны к резонансному убийству лидера сикхской общины страны Хардипа Сингха Ниджара в 2023 году. Внешнеполитическое ведомство Индии ответило зеркальными мерами.
«Решение о высылке этих лиц было принято только после того, как Королевская канадская конная полиция собрала достаточные, чёткие и конкретные доказательства, которые идентифицировали шесть человек как лиц, представляющих интерес в деле Ниджара», — пояснила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.
МИД североамериканского государства не назвал имена дипломатов, которым придётся вернуться на родину. Индийское же министерство не стало скрывать личности персон нон-грата. Среди них исполняющий обязанности Верховного комиссара Стюарт Росс Уилер, его заместитель Патрик Хеберт, а также четверо первых секретарей.
Отношения Оттавы и Нью-Дели обострились год назад, когда канадские власти заподозрили индийских дипломатов в шпионаже и вмешательстве во внутренние дела после убийства Ниджара. Впрочем, южноазиатское государство отвергло эти обвинения.
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