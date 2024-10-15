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14 октября, 23:42

Канада и Индия объявили о взаимной высылке дипломатов

МИД Канады объявил о высылке шести индийских дипломатов и консульских работников. Оттава считает, что они могут быть причастны к резонансному убийству лидера сикхской общины страны Хардипа Сингха Ниджара в 2023 году. Внешнеполитическое ведомство Индии ответило зеркальными мерами.

«Решение о высылке этих лиц было принято только после того, как Королевская канадская конная полиция собрала достаточные, чёткие и конкретные доказательства, которые идентифицировали шесть человек как лиц, представляющих интерес в деле Ниджара», — пояснила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.

МИД североамериканского государства не назвал имена дипломатов, которым придётся вернуться на родину. Индийское же министерство не стало скрывать личности персон нон-грата. Среди них исполняющий обязанности Верховного комиссара Стюарт Росс Уилер, его заместитель Патрик Хеберт, а также четверо первых секретарей.

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Отношения Оттавы и Нью-Дели обострились год назад, когда канадские власти заподозрили индийских дипломатов в шпионаже и вмешательстве во внутренние дела после убийства Ниджара. Впрочем, южноазиатское государство отвергло эти обвинения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Aritra Deb

Илья Пушкарев
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