Канада и Индия объявили о взаимной высылке дипломатов

МИД Канады объявил о высылке шести индийских дипломатов и консульских работников. Оттава считает, что они могут быть причастны к резонансному убийству лидера сикхской общины страны Хардипа Сингха Ниджара в 2023 году. Внешнеполитическое ведомство Индии ответило зеркальными мерами.

«Решение о высылке этих лиц было принято только после того, как Королевская канадская конная полиция собрала достаточные, чёткие и конкретные доказательства, которые идентифицировали шесть человек как лиц, представляющих интерес в деле Ниджара», — пояснила министр иностранных дел Канады Мелани Джоли.