Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
15 октября, 05:09

В Выборге установили памятник коту Филимону — символу замка

Памятник коту Филимону. Обложка VK / Выборг ТВ. Интересные новости

Памятник коту Филимону. Обложка VK / Выборг ТВ. Интересные новости

В Выборгском замке установили памятник известному коту Филимону, который долгие годы был символом и хранителем замка. Об этом сообщили в соцсетях музея-заповедника.

На нижнем дворе замка теперь можно увидеть бронзовую скульптуру кота в пальто, что подчеркиваёт его уникальность и статус. В музее отметили, что Филимон был не просто «сотрудником», а настоящей легендой замка, увековеченной в искусстве.

  • Памятник коту Филимону. Фото VK / Выборг ТВ. Интересные новости
    Памятник коту Филимону. Фото VK / Выборг ТВ. Интересные новости
  • Памятник коту Филимону. Фото VK / ГБУК ЛО ВЫБОРГСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
    Памятник коту Филимону. Фото VK / ГБУК ЛО ВЫБОРГСКИЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК
  • Кот Филимон. Фото VK / Выборг ТВ. Интересные новости
    Кот Филимон. Фото VK / Выборг ТВ. Интересные новости

Памятник коту Филимону. Фото VK / Выборг ТВ. Интересные новости

1 / 3

Планы по созданию мемориала стали известны в марте, когда были представлены эскизы работы Лауры Свидерской. Кот Филимон, который прожил в замке около 13 лет, был официально трудоустроен и получил трудовую книжку. Его называли сэр Филимон, и он стал одним из самых медийных сотрудников. В марте 2023 года кот скончался в возрасте почти 18 лет.

Кот Крошик из Перми сбросил пару килограммов и начал самостоятельно ходить
Кот Крошик из Перми сбросил пару килограммов и начал самостоятельно ходить

Ранее петербургский музей Анны Ахматовой поделился с посетителями трагичной новостью. Не стало одного из талисманов и хранителей Фонтанного дома — кота по кличке Кеша. В учреждении отметили, что питомец долго болел.

Артём Гапоненко
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров