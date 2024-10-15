В Выборге установили памятник коту Филимону — символу замка

В Выборгском замке установили памятник известному коту Филимону, который долгие годы был символом и хранителем замка. Об этом сообщили в соцсетях музея-заповедника.

На нижнем дворе замка теперь можно увидеть бронзовую скульптуру кота в пальто, что подчеркиваёт его уникальность и статус. В музее отметили, что Филимон был не просто «сотрудником», а настоящей легендой замка, увековеченной в искусстве.







Планы по созданию мемориала стали известны в марте, когда были представлены эскизы работы Лауры Свидерской. Кот Филимон, который прожил в замке около 13 лет, был официально трудоустроен и получил трудовую книжку. Его называли сэр Филимон, и он стал одним из самых медийных сотрудников. В марте 2023 года кот скончался в возрасте почти 18 лет.