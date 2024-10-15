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15 октября, 00:11

«Спартак» без Жамнова разгромно проиграл «Динамо» в столичном дерби

«Спартак» проиграл «Динамо» в московском дерби в КХЛ. Обложка © Telegram / ХК «Спартак» Москва

«Спартак» проиграл «Динамо» в московском дерби в КХЛ. Обложка © Telegram / ХК «Спартак» Москва

Хоккейной «Динамо» разгромило «Спартак» в московском дерби, прошедшем в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 5:0.

Хет-трик оформил Седрик Пакетт (4-я, 28-я и 59-я минуты), по одной шайбе забросили Никита Гусев (28) и Максим Джиошвили (39).

«Спартак» в этом матче возглавлял Алексей Ковалёв, главный тренер команды Алексей Жамнов пропускал игру по состоянию здоровья. А для наставника бело-голубых Алексея Кудашова эта игра стала 700-й в качестве главного тренера.

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Это третье поражение «красно-белых» в четырёх последних матчах. Клуб занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» идёт на шестой строчке.

Ранее Life.ru рассказывал, как шеф-повара Константина Ивлева не пустили на матч ХК «Динамо» из-за нарушения регламента. Он приехал на арену раньше положенного и не стал дожидаться сотрудника, который уже спешил ему на встречу.

Артур Лапсаков
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