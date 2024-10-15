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15 октября, 08:01

Британия заморозила диалог с Грузией и отменила переговоры по обороне

Из-за действий грузинских властей Британия заморозила Уордропский диалог с Грузией и отменила переговоры между штабами обороны двух стран. Об этом рассказал посол Соединённого Королевства в республике Гаррет Уорд в интервью грузинскому информагентству Интерпрессньюс.

«Впервые за 10 лет мы, британская сторона, решили заморозить ежегодный Уордропский диалог высокого уровня между министрами. Такое произошло впервые после основания формата диалога», — сказал дипломат.

Власти Великобритании также отменили запланированные переговоры высокого уровня между штабами обороны и приостановили новую программу кибербезопасности. Посол сообщил, что отношения Грузии с Великобританией и другими западными партнёрами испортили ряд шагов Тбилиси в текущем году. А именно, принятый, несмотря на протест со стороны населения, закон об иноагентов («О прозрачности иностранного влияния»).

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Британская сторона была разочарована «пропагандой теорий заговора» со стороны правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и шокирована предвыборным обещанием партии запретить после парламентских выборов оппозиционные партии. Посол Уорд выразил надежду на то, что после выборов страна всё же вернётся на евроатлантический путь и партнёрство возобновится.

Тем временем Грузия продолжает плавно сворачивать с пути евроинтеграции. Ранее стало известно, что Евросоюз приостановил официальные контакты с руководством страны. ЕС принял решение не проводить встречи на высоком уровне с грузинскими властями на фоне недружественного отношения к организации.

Обложка ©

Freepik/wirestock

Алена Пенчугина
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