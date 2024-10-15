Британия заморозила диалог с Грузией и отменила переговоры по обороне

Из-за действий грузинских властей Британия заморозила Уордропский диалог с Грузией и отменила переговоры между штабами обороны двух стран. Об этом рассказал посол Соединённого Королевства в республике Гаррет Уорд в интервью грузинскому информагентству Интерпрессньюс.

«Впервые за 10 лет мы, британская сторона, решили заморозить ежегодный Уордропский диалог высокого уровня между министрами. Такое произошло впервые после основания формата диалога», — сказал дипломат.

Власти Великобритании также отменили запланированные переговоры высокого уровня между штабами обороны и приостановили новую программу кибербезопасности. Посол сообщил, что отношения Грузии с Великобританией и другими западными партнёрами испортили ряд шагов Тбилиси в текущем году. А именно, принятый, несмотря на протест со стороны населения, закон об иноагентов («О прозрачности иностранного влияния»).