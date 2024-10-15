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15 октября, 08:32

Спасший 100 земляков волонтёр из Курска едва не разбился насмерть о «зубы дракона»

Волонтёр, вывезший из-под Курска 100 жителей, попал в ДТП с «зубами дракона»

Иван Наумов после аварии. Фото © VK / Нескучный Курск

Иван Наумов после аварии. Фото © VK / Нескучный Курск

На трассе Суджа — Курск, по которой передвигаются военные и волонтёры, ВСУ установили заграждения «зубы дракона». В них на своём автомобиле врезался курский волонтёр и пожарный Иван Наумов, который эвакуировал из приграничья уже более 100 мирных жителей. Об этом сообщили в группе «Нескучный Курск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Зубы дракона». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gottfried Carls

«Зубы дракона». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gottfried Carls

По данным авторов, Наумов влетел в ограждения, когда возвращался 12 октября из очередной поездки в опасную зону. Сам волонтёр чудом не пострадал в аварии, однако его автомобиль смяло, как консервную банку.

Иван Наумов с женщиной, эвакуированной из Курской области. Фото © VK / Нескучный Курск

Иван Наумов с женщиной, эвакуированной из Курской области. Фото © VK / Нескучный Курск

Военный волонтёр Алексей Живов у себя в телеграм-канале заявил, что многие люди погибли из-за «зубов дракона». На этой дороге машины обычно ездят быстро, поскольку в любой момент на хвост может сесть дрон. Из-за этого, особенно в ночное время, водители просто не успевают сбросить скорость. Он также отметил, что авторов такой идеи непременно следует наказать.

Новобранцев-ракетчиков в ВСУ учат без ракет
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Сейчас такими ограждениями обносят целые куски территории Литвы, которая неустанно каждый день готовится к войне с Россией. К примеру, «зубами дракона» заставили территорию аэропорта Вильнюса, чтобы защитить его от танков, а также периметр у границы с РФ, который в дальнейшем планируется превратить в абсолютно непроходимую местность.

Владимир Озеров
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