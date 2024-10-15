Спасший 100 земляков волонтёр из Курска едва не разбился насмерть о «зубы дракона»
Волонтёр, вывезший из-под Курска 100 жителей, попал в ДТП с «зубами дракона»
Иван Наумов после аварии. Фото © VK / Нескучный Курск
На трассе Суджа — Курск, по которой передвигаются военные и волонтёры, ВСУ установили заграждения «зубы дракона». В них на своём автомобиле врезался курский волонтёр и пожарный Иван Наумов, который эвакуировал из приграничья уже более 100 мирных жителей. Об этом сообщили в группе «Нескучный Курск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Зубы дракона». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gottfried Carls
По данным авторов, Наумов влетел в ограждения, когда возвращался 12 октября из очередной поездки в опасную зону. Сам волонтёр чудом не пострадал в аварии, однако его автомобиль смяло, как консервную банку.
Иван Наумов с женщиной, эвакуированной из Курской области. Фото © VK / Нескучный Курск
Военный волонтёр Алексей Живов у себя в телеграм-канале заявил, что многие люди погибли из-за «зубов дракона». На этой дороге машины обычно ездят быстро, поскольку в любой момент на хвост может сесть дрон. Из-за этого, особенно в ночное время, водители просто не успевают сбросить скорость. Он также отметил, что авторов такой идеи непременно следует наказать.
Сейчас такими ограждениями обносят целые куски территории Литвы, которая неустанно каждый день готовится к войне с Россией. К примеру, «зубами дракона» заставили территорию аэропорта Вильнюса, чтобы защитить его от танков, а также периметр у границы с РФ, который в дальнейшем планируется превратить в абсолютно непроходимую местность.