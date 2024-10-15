Спасший 100 земляков волонтёр из Курска едва не разбился насмерть о «зубы дракона»

На трассе Суджа — Курск, по которой передвигаются военные и волонтёры, ВСУ установили заграждения «зубы дракона». В них на своём автомобиле врезался курский волонтёр и пожарный Иван Наумов, который эвакуировал из приграничья уже более 100 мирных жителей. Об этом сообщили в группе «Нескучный Курск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Зубы дракона». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gottfried Carls

По данным авторов, Наумов влетел в ограждения, когда возвращался 12 октября из очередной поездки в опасную зону. Сам волонтёр чудом не пострадал в аварии, однако его автомобиль смяло, как консервную банку.

Иван Наумов с женщиной, эвакуированной из Курской области. Фото © VK / Нескучный Курск