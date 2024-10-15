Диетолог назвал продукт, который любит сердце

Тыква пользуется популярностью в народе ещё со времён Руси, и не зря. Это универсальный продукт, из которого можно приготовить каши, супы, рагу и даже десерты. За счёт большого содержания клетчатки, этот овощ можно есть людям, следящим за своей фигурой, а также детям, беременным и пожилым. Какую ещё пользу организму может принести тыква, рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в эфире телеканала «Санкт-Петербург».