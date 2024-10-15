Диетолог назвал продукт, который любит сердце
Диетолог Бобровский: Тыкву полезно есть при сердечно-сосудистых заболеваниях
Тыква пользуется популярностью в народе ещё со времён Руси, и не зря. Это универсальный продукт, из которого можно приготовить каши, супы, рагу и даже десерты. За счёт большого содержания клетчатки, этот овощ можно есть людям, следящим за своей фигурой, а также детям, беременным и пожилым. Какую ещё пользу организму может принести тыква, рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в эфире телеканала «Санкт-Петербург».
«Например, высокое содержание калия позволяет тыкве проводить профилактику сердечно-сосудистой системы. А высокое содержание кальция укрепляет кости», — отметил доктор.
Диетолог посоветовал есть тыкву в сыром виде, так вы сохраните наибольшее количество полезных веществ и клетчатку. Кроме того, её можно готовить на пару или запекать в духовке.
Лучшим вариантом для стола специалист назвал мускатную тыкву. У него мягкая текстура и сладковато-ореховый вкус. Этот сорт отлично подойдёт для приготовления каш или супа-пюре.
Ранее Life.ru писал, что тыква также полезна для зрения, за счёт содержания в ней лютеина. Кроме того, людям для зоркости глаз следует налегать на хурму и жёлтые помидоры. А вот черники в этом топе нет.