Мэра казахстанского Талгара сняли с поста после убийства 16-летнего подростка

Мэр города Талгара Алма-Атинской области Казахстана Бахыт Куришбеков и его заместитель Сагындык Матан были сняты с постов. Такое решение было принято после жестокого убийства 16-летнего Шерзата Полата, который хотел помешать преступникам обнести магазин отца, сообщает пресс-служба администрации Талгарского района.

«За ненадлежащее исполнение своих обязанностей мэр города Талгар Куришбеков Бахыт Куатбекович, заместитель мэра города Талгар Матан Сагындык освобождены от занимаемых должностей. Ответственность других работников администрации в данное время на рассмотрении», — говорится в сообщении на сайте областной администрации.

Напомним, что 4 октября группа неизвестных напала на 16-летнего юношу, который встал на защиту своего отца — владельца магазина. Бандиты пытались украсть пиво, но смелый парень не позволил им уйти. В ответ на это преступники вызвали своих сообщников с ружьями и жестоко расправились с мальчиком. 12 октября загорелся дом семьи погибшего, но, к счастью, внутри не оказалось никого. В рамках расследования дела задержаны семь подозреваемых. Кстати, семью подростка будет защищать брат Салтанат Нукеновой, которая стала жертвой домашнего насилия — с ней расправился муж — экс-министр национальной экономики страны Куандыом Бишимбаев.