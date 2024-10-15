Рязанский экс-министр арестован за мошенничество
Экс-глава Минстроя Рязанской области Василевский арестован за мошенничество
Дмитрий Василевский. Фото © VK / Василевский Дмитрий
Экс-главу Минстроя Рязанской области Дмитрия Василевского арестовали, его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своём телеграм-канале, напомнив, что его бывший подчинённый с июня этого года не занимает никаких руководящих должностей.
«Скажу только одно. В первый рабочий день в Рязанской области я предупредил руководителей всех министерств и ведомств – не путать общественный карман со своим собственным. И сейчас обращаюсь ещё раз: не надо даже пытаться», — указал глава области.
Он также сообщил, что инвесторам и подрядчикам следует сразу звонить в соответствующие органы, если они стали свидетелями попыток злоупотребления полномочиями.
Ранее потерпевшая сторона подтвердила факт мошенничества в особо крупном размере со стороны бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова, который был задержан в июле этого года.