Рязанский экс-министр арестован за мошенничество

Экс-главу Минстроя Рязанской области Дмитрия Василевского арестовали, его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своём телеграм-канале, напомнив, что его бывший подчинённый с июня этого года не занимает никаких руководящих должностей.

«Скажу только одно. В первый рабочий день в Рязанской области я предупредил руководителей всех министерств и ведомств – не путать общественный карман со своим собственным. И сейчас обращаюсь ещё раз: не надо даже пытаться», — указал глава области.