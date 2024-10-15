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15 октября, 13:24

Рязанский экс-министр арестован за мошенничество

Экс-глава Минстроя Рязанской области Василевский арестован за мошенничество

Дмитрий Василевский. Фото © VK / Василевский Дмитрий

Дмитрий Василевский. Фото © VK / Василевский Дмитрий

Экс-главу Минстроя Рязанской области Дмитрия Василевского арестовали, его подозревают в мошенничестве. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своём телеграм-канале, напомнив, что его бывший подчинённый с июня этого года не занимает никаких руководящих должностей.

«Скажу только одно. В первый рабочий день в Рязанской области я предупредил руководителей всех министерств и ведомств – не путать общественный карман со своим собственным. И сейчас обращаюсь ещё раз: не надо даже пытаться», — указал глава области.

Он также сообщил, что инвесторам и подрядчикам следует сразу звонить в соответствующие органы, если они стали свидетелями попыток злоупотребления полномочиями.

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Ранее потерпевшая сторона подтвердила факт мошенничества в особо крупном размере со стороны бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова, который был задержан в июле этого года.

Владимир Озеров
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