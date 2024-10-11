Причастность экс-замглавы МО Булгакова к мошенничеству подтверждена потерпевшими
Причастность бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова к мошенничеству в особо крупном размере подтверждена в суде потерпевшей стороной, которой была признана Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
В документах отмечено, что Булгаков, вместе с предполагаемыми подельниками Селезнёвым и Яковлевым, причастен к инкриминируемому им преступлению.
«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Булгакова, Селезнёва, Яковлева к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями представителя потерпевшего, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства (о продлении ареста обвиняемых — прим. Life.ru)», — говорится в тексте решения суда .
Напомним, 69-летнего Дмитрия Булгакова задержали в конце июля этого года. В августе ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Генерала армии подозревают в поставках некачественного питания для Вооружённых сил РФ по завышенным ценам. По данным следствия, ущерб от его действий составил 49 миллионов рублей. На время расследования Булгакова отправили в СИЗО. Позднее он просил освободить его, ссылаясь на свои прежние заслуги. Суд оставил его под арестом до 25 декабря.
VK / Минобороны России