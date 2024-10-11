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11 октября, 03:08

Причастность экс-замглавы МО Булгакова к мошенничеству подтверждена потерпевшими

Причастность бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова к мошенничеству в особо крупном размере подтверждена в суде потерпевшей стороной, которой была признана Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В документах отмечено, что Булгаков, вместе с предполагаемыми подельниками Селезнёвым и Яковлевым, причастен к инкриминируемому им преступлению.

«Судом проверена обоснованность подозрения органов следствия в причастности Булгакова, Селезнёва, Яковлева к инкриминируемому им преступлению, что подтверждается показаниями представителя потерпевшего, а также иными материалами уголовного дела, представленными следователем в обоснование заявленного ходатайства (о продлении ареста обвиняемых — прим. Life.ru)», — говорится в тексте решения суда .

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Напомним, 69-летнего Дмитрия Булгакова задержали в конце июля этого года. В августе ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Генерала армии подозревают в поставках некачественного питания для Вооружённых сил РФ по завышенным ценам. По данным следствия, ущерб от его действий составил 49 миллионов рублей. На время расследования Булгакова отправили в СИЗО. Позднее он просил освободить его, ссылаясь на свои прежние заслуги. Суд оставил его под арестом до 25 декабря.

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Анатолий Цейко
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