Причастность экс-замглавы МО Булгакова к мошенничеству подтверждена потерпевшими

Причастность бывшего заместителя министра обороны России, генерала армии Дмитрия Булгакова к мошенничеству в особо крупном размере подтверждена в суде потерпевшей стороной, которой была признана Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

В документах отмечено, что Булгаков, вместе с предполагаемыми подельниками Селезнёвым и Яковлевым, причастен к инкриминируемому им преступлению.