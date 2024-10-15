«Ездить не умеешь!»: Автохамка набросилась на ученика автошколы в Казани

В Казани ученик автошколы стал жертвой нападения автоледи, которой не понравилась его манера вождения. Видео инцидента распространилось в местных пабликах.

Автоледи напала на ученика автошколы. Видео © Telegram / Казань на максималках

По словам свидетеля ЧП, женщина разозлилась на манёвр обучающегося, который остановился перед железнодорожными путями рядом со знаком «Движение без остановки запрещено». Сначала она начала громко сигналить, а затем обогнала учебный автомобиль и перегородила ему путь, намереваясь проучить, как ей показалось, нарушителя.

На месте инцидента она устроила разборки: сначала выразила своё недовольство инструктору, а затем, заметив, что ученик записывает ситуацию на телефон, подошла к нему и попыталась отобрать устройство. Однако ей это не удалось, в итоге женщина обматерила его, после чего скрылась с места происшествия.