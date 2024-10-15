«Ездить не умеешь!»: Автохамка набросилась на ученика автошколы в Казани
В Казани женщина набросилась на ученика автошколы из-за манеры вождения
В Казани ученик автошколы стал жертвой нападения автоледи, которой не понравилась его манера вождения. Видео инцидента распространилось в местных пабликах.
Автоледи напала на ученика автошколы. Видео © Telegram / Казань на максималках
По словам свидетеля ЧП, женщина разозлилась на манёвр обучающегося, который остановился перед железнодорожными путями рядом со знаком «Движение без остановки запрещено». Сначала она начала громко сигналить, а затем обогнала учебный автомобиль и перегородила ему путь, намереваясь проучить, как ей показалось, нарушителя.
На месте инцидента она устроила разборки: сначала выразила своё недовольство инструктору, а затем, заметив, что ученик записывает ситуацию на телефон, подошла к нему и попыталась отобрать устройство. Однако ей это не удалось, в итоге женщина обматерила его, после чего скрылась с места происшествия.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве неизвестный напал на байкершу Анютумини: он избил девушку, угрожал ножом, а также залил глаза перцовкой. Преступник хотел украсть мотоцикл, но в итоге сбежал с места преступления, прихватив с собой мобильник потерпевшей. В пресс-службе столичного главка МВД уточнили, что по факту произошедшего на Волоколамском шоссе нападения было заведено уголовное дело по статье «Грабёж».
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