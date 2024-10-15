Камала Харрис осудила открытие Америки в обращении ко Дню Колумба

В Сети всплыли кадры, как кандидат в президенты США Камала Харрис в речи ко Дню Колумба в 2021 году заявила, что США «не должны уклоняться» от своего «позорного прошлого». Она имела в виду европейских исследователей, которые, по её словам, вызвали «волну опустошения для племенных народов». Припомнили конфуз политика журналисты Fox News.

«С 1934 года каждый октябрь США отмечают путешествие европейских исследователей, которые первыми высадились на берегах Америки. Европейские исследователи принесли с собой волну опустошения для племенных народов. Они творили насилие, захватывали земли и распространяли болезни», — сказал Харрис на 78-м ежегодном съезде Национального конгресса американских индейцев 12 октября 2021 года.

Она призвала современное общество «не уклоняться от этого позорного прошлого», а пролить на него свет и сделать всё возможное, чтобы устранить влияние прошлого на коренные общины. Она предложила отменить День Колумба и ввести вместо него день коренных народов.