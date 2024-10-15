В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета
В центре Москвы, на Большой Ордынке, перекрыли движение из-за подозрительного предмета у одного из автомобилей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. На месте происшествия работают сапёры и сотрудники полиции.
«Движение перекрыто в районе Большой Ордынки после сообщения о подозрительном предмете у машины, место оцеплено», — рассказали в органах, передаёт РИА «Новости».
Ранее Life.ru рассказывал о другом подозрительном предмете, который оказался заложенной взрывчаткой. Утром 15 октября СВУ, лежавшее в пакете на капоте припаркованного внедорожника TANK, сдетонировало на Профсоюзной улице в Москве. Позже выяснилось, что владелец авто — 44-летний предприниматель Виктор Мишачев, хозяин сети баров «Гадкий Койот».
Life.ru