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15 октября, 16:01

В центре Москвы перекрыли движение из-за подозрительного предмета

В центре Москвы, на Большой Ордынке, перекрыли движение из-за подозрительного предмета у одного из автомобилей. Об этом сообщили в правоохранительных органах. На месте происшествия работают сапёры и сотрудники полиции.

«Движение перекрыто в районе Большой Ордынки после сообщения о подозрительном предмете у машины, место оцеплено», — рассказали в органах, передаёт РИА «Новости».

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СВУ на вокзале в Ярославле было прикреплено к пустому вагону

Ранее Life.ru рассказывал о другом подозрительном предмете, который оказался заложенной взрывчаткой. Утром 15 октября СВУ, лежавшее в пакете на капоте припаркованного внедорожника TANK, сдетонировало на Профсоюзной улице в Москве. Позже выяснилось, что владелец авто — 44-летний предприниматель Виктор Мишачев, хозяин сети баров «Гадкий Койот».

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Life.ru

Александра Мышляева
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