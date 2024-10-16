Politico: FATF может занести Россию в блэклист под давлением Украины
Международная группа по разработке финансовых мер против отмывания денег (FATF) рассматривает вопрос о внесении России в чёрный список. Руководство организации вынесет окончательное решение насчёт страны на заседании 22 октября, утверждает Politico.
«FATF примет на следующей неделе решение о включении России в свой чёрный список», — сообщило издание со ссылкой на внутренние документы.
В Politico напомнили, что на внесении РФ в блэклист организации с апреля 2022 года настаивала Украина. Для этого необходимо единогласное решение всех 40 государств – участников FATF. Сейчас в чёрном списке группы числятся всего три страны: КНДР, Иран и Мьянма.
Членство России в FATF было приостановлено 24 февраля 2023 года на фоне украинского конфликта. По мнению экс-посла РФ в США Анатолия Антонова, этот опасный шаг приведёт лишь к эрозии глобальной архитектуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fatf_gafi