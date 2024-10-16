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16 октября, 03:13

МАК: Вертолёт на Камчатке мог упасть из-за ошибки экипажа в условиях тумана

Обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Обложка © Telegram / МЧС России

Обломки разбившегося вертолёта Ми-8. Обложка © Telegram / МЧС России

Причиной катастрофы вертолёта Ми-8 с туристами на борту на Камчатке могли стать неблагоприятные погодные условия и неподготовленность экипажа к выполнению полёта. Об этом свидетельствуют промежуточные выводы Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Согласно отчёту, в момент аварии над горной местностью стояла низкая облачность, а туман полностью закрыл горы. Дополнительно было установлено, что командир вертолёта не имел необходимого допуска для полётов в таких условиях.

В документе также отмечено, что аварии вертолётов компании «Витязь-аэро» часто происходят по причине пилотных ошибок в сложных метеоусловиях.

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Напомним, Ми-8 с туристами на борту перестал выходить на связь 31 августа. В ходе спасательной операции выяснилось, что вертолёт столкнулся с сопкой. Три члена экипажа и все 19 пассажиров погибли.

Артём Гапоненко
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