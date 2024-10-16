МАК: Вертолёт на Камчатке мог упасть из-за ошибки экипажа в условиях тумана

Причиной катастрофы вертолёта Ми-8 с туристами на борту на Камчатке могли стать неблагоприятные погодные условия и неподготовленность экипажа к выполнению полёта. Об этом свидетельствуют промежуточные выводы Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Согласно отчёту, в момент аварии над горной местностью стояла низкая облачность, а туман полностью закрыл горы. Дополнительно было установлено, что командир вертолёта не имел необходимого допуска для полётов в таких условиях.