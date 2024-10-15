Росавиация остановила сертификат эксплуатанта «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8
Камчатская авиакомпания «Витязь-Аэро» отныне не сможет осуществлять функции перевозчика. Федеральное агентство воздушного транспорта приняло решение об остановке сертификата эксплуатанта предприятия, сообщил глава региона Владимир Солодов.
По словам чиновника, поводом для таких мер послужило крушение вертолёта Ми-8, которое произошло 31 августа. Винтокрылая машина столкнулась с сопкой, не оставив людям на борту и шанса на выживание. Жертвами трагедии стали 22 человека: три члена экипажа и 19 туристов.
«Я неоднократно говорил, что наша главная задача — досконально выяснить причину авиакатастрофы и принять необходимые меры для повышения безопасности. Конечно, мы сделаем всё, чтобы сохранить накопленный предприятием потенциал, в том числе кадры и воздушные суда», — пообещал Солодов.
Напомним, что следствие рассматривает две версии авиакатастрофы с участие Ми-8: ошибку экипажа и техническую неисправность. Ранее Росавиация также лишила «Витязь-аэро» сертификата по техобслуживанию вертолётов из-за многочисленных нарушений, выявленных при проверке.
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