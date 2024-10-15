Росавиация остановила сертификат эксплуатанта «Витязь-Аэро» после крушения Ми-8

По словам чиновника, поводом для таких мер послужило крушение вертолёта Ми-8 , которое произошло 31 августа. Винтокрылая машина столкнулась с сопкой , не оставив людям на борту и шанса на выживание. Жертвами трагедии стали 22 человека : три члена экипажа и 19 туристов.

«Я неоднократно говорил, что наша главная задача — досконально выяснить причину авиакатастрофы и принять необходимые меры для повышения безопасности. Конечно, мы сделаем всё, чтобы сохранить накопленный предприятием потенциал, в том числе кадры и воздушные суда», — пообещал Солодов.