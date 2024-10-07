Росавиация приостановила сертификат «Витязь-аэро» после падения Ми-8 на Камчатке

«С 7 октября сроком на 120 рабочих дней приостановлен сертификат камчатской авиакомпании «Витязь-Аэро», позволяющий перевозчику самостоятельно выполнять работы по техническому обслуживанию вертолётов Ми-8 и Ми-2, двигателей, вспомогательных силовых установок и компонентов к ним», — сообщил представитель Росавиации.

Соответствующее решение было принято по результатам масштабной проверки, которая выявила в работе компании серьёзные нарушения, связанные с хранением авиатехники и поддержанием её лётной годности. Отныне для техобслуживания вертолётов «Витязь-Аэро» должна будет обратиться в стороннюю организацию с действующим сертификатом.