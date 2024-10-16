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16 октября, 03:27

Первые за 24 года большие панды прибыли в зоопарк Вашингтона из Китая

Панды Бао Ли и Цинь Бао. Обложка © Smithsonian&#x27;s National Zoo

Панды Бао Ли и Цинь Бао. Обложка © Smithsonian's National Zoo

Национальный зоологический парк Вашингтона сообщил о прибытии из Китая двух больших панд. Самца Бао Ли и самку Цин Бао доставили с другого конца света спецбортом и разместили в реконструированных вольерах. Однако полюбоваться бамбуковыми медведями жители и гости американской столицы смогут лишь в следующем году.

«Большие панды Бао Ли и Цин Бао уже здесь! Начиная с января 2025 года вы сможете посетить новую пару медведей в их обновлённой среде обитания на тропе «Азия», — гласит анонс.

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Трёхлетки Бао Ли и Цин Бао стали первыми за 24 года пандами, которых КНР отправила в Штаты. Юридически все чёрно-белые мишки являются собственностью Китая и используются в качестве инструмента публичной дипломатии. Прошлые постояльцы вашингтонского зоопарка Мэй Сян и Тянь Тянь были возвращены на родину в 2023-м после 23-летнего пребывания в США.

Илья Пушкарев
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