Первые за 24 года большие панды прибыли в зоопарк Вашингтона из Китая
Панды Бао Ли и Цинь Бао. Обложка © Smithsonian's National Zoo
Национальный зоологический парк Вашингтона сообщил о прибытии из Китая двух больших панд. Самца Бао Ли и самку Цин Бао доставили с другого конца света спецбортом и разместили в реконструированных вольерах. Однако полюбоваться бамбуковыми медведями жители и гости американской столицы смогут лишь в следующем году.
«Большие панды Бао Ли и Цин Бао уже здесь! Начиная с января 2025 года вы сможете посетить новую пару медведей в их обновлённой среде обитания на тропе «Азия», — гласит анонс.
Трёхлетки Бао Ли и Цин Бао стали первыми за 24 года пандами, которых КНР отправила в Штаты. Юридически все чёрно-белые мишки являются собственностью Китая и используются в качестве инструмента публичной дипломатии. Прошлые постояльцы вашингтонского зоопарка Мэй Сян и Тянь Тянь были возвращены на родину в 2023-м после 23-летнего пребывания в США.