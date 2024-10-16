Первые за 24 года большие панды прибыли в зоопарк Вашингтона из Китая

Национальный зоологический парк Вашингтона сообщил о прибытии из Китая двух больших панд. Самца Бао Ли и самку Цин Бао доставили с другого конца света спецбортом и разместили в реконструированных вольерах. Однако полюбоваться бамбуковыми медведями жители и гости американской столицы смогут лишь в следующем году.