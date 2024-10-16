Россиянин планировал беспорядки во Франции, но теперь может надолго сесть в тюрьму
Прокуратура Парижа: Задержанному во Франции россиянину грозит 30 лет тюрьмы
Задержанному во Франции россиянину Кириллу Грязнову грозит большой тюремный срок по уголовному делу, касающемуся его предполагаемому сотрудничеству с иностранным государством с целью организации массовых беспорядков. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на прокуратуру Парижа.
Судебное расследование началось 23 июля 2024 года. Грязнову грозит серьёзное наказание: статья, по которой его обвиняют, предусматривает до 30 лет лишения свободы.
Источник агентства рассказал, что по запросу МВД был проведён обыск в квартире Грязнова, в ходе которого правоохранители обнаружили улики, указывающие на его намерение вызвать беспорядки во время Олимпийских игр.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Турции началось расследование против россиянки, которая родила ребёнка в туалете аэропорта Антальи и попыталась улететь в Москву без младенца. На допросе Екатерина Бурназкина заявила, что якобы не знала о беременности. Сейчас она вместе с матерью арестована.
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