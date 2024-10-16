Россиянин планировал беспорядки во Франции, но теперь может надолго сесть в тюрьму

Задержанному во Франции россиянину Кириллу Грязнову грозит большой тюремный срок по уголовному делу, касающемуся его предполагаемому сотрудничеству с иностранным государством с целью организации массовых беспорядков. Об этом информирует РИА «Новости», ссылаясь на прокуратуру Парижа.

Судебное расследование началось 23 июля 2024 года. Грязнову грозит серьёзное наказание: статья, по которой его обвиняют, предусматривает до 30 лет лишения свободы.

Источник агентства рассказал, что по запросу МВД был проведён обыск в квартире Грязнова, в ходе которого правоохранители обнаружили улики, указывающие на его намерение вызвать беспорядки во время Олимпийских игр.