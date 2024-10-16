Силы ПВО за ночь уничтожили три дрона над Белгородчиной и Воронежской областью
Три украинских беспилотника уничтожены за минувшую ночь над двумя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Два БПЛА сбиты силами противовоздушной обороны в Белгородской области, один дрон подавлен над Воронежской областью.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на рейсовый автобус в районе посёлка Октябрьский. В результате пострадали восемь человек, в том числе дети.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / Fadhel geshana putra