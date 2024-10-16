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16 октября, 04:18

Силы ПВО за ночь уничтожили три дрона над Белгородчиной и Воронежской областью

Три украинских беспилотника уничтожены за минувшую ночь над двумя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Два БПЛА сбиты силами противовоздушной обороны в Белгородской области, один дрон подавлен над Воронежской областью.

Беспилотник ВСУ протаранил жилой дом на Кубани
Беспилотник ВСУ протаранил жилой дом на Кубани

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на рейсовый автобус в районе посёлка Октябрьский. В результате пострадали восемь человек, в том числе дети.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fadhel geshana putra

Артур Лапсаков
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