Россия высказалась о возможном внесении в чёрный список «мировой антиотмывочной машины»

Росфинмониторинг дал комментарий по поводу появившихся сообщений о возможном включении РФ в санкционные списки в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF). Там заявили, что российская антиотмывочная система полностью соответствует принятым в мире стандартам. Кроме того, она продолжит эффективную работу независимо от решения, которое пример группа на пленарном заседании 21-25 октября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале организации.

Так ведомство отреагировало на сведения СМИ о возможном включении в чёрный список международной группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Этого всеми возможными способами с апреля 2022 года добивается Украина.

«В связи с сообщениями ряда СМИ о возможном включении РФ в санкционные списки ФАТФ Росфинмониторинг обращает внимание, что российская антиотмывочная система была и остаётся соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведённая международными экспертами в прошлом году», — отмечает российская служба.