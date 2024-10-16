Россия высказалась о возможном внесении в чёрный список «мировой антиотмывочной машины»
Росфинмониторинг: Антиотмывочная система РФ соответствует мировым стандартам
Росфинмониторинг дал комментарий по поводу появившихся сообщений о возможном включении РФ в санкционные списки в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF). Там заявили, что российская антиотмывочная система полностью соответствует принятым в мире стандартам. Кроме того, она продолжит эффективную работу независимо от решения, которое пример группа на пленарном заседании 21-25 октября. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале организации.
Так ведомство отреагировало на сведения СМИ о возможном включении в чёрный список международной группы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Этого всеми возможными способами с апреля 2022 года добивается Украина.
«В связи с сообщениями ряда СМИ о возможном включении РФ в санкционные списки ФАТФ Росфинмониторинг обращает внимание, что российская антиотмывочная система была и остаётся соответствующей международным стандартам. Это подтвердила как оценка ФАТФ в 2019 году, так и оценка, проведённая международными экспертами в прошлом году», — отмечает российская служба.
В Росфинмониторинге также уточнили, что рейтинг России по трём рекомендациям ФАТФ был повышен, и только по одной понижен до оценки «Частичное соответствие» и был связан с недостаточным регулированием виртуальных валют на законодательном уровне. Однако с тех пор было принято по меньшей мере два федеральных закона, касающихся данной сферы. Таким образом, пояснили в организации, основания для добавления РФ в чёрный список отсутствуют. Также в службе уточнили, что Россия всегда выполняла обязательства в области противодействия финансированию терроризма.
Членство России в FATF было приостановлено 24 февраля 2023 года на фоне украинского конфликта. По мнению экс-посла РФ в США Анатолия Антонова, этот опасный шаг приведёт лишь к эрозии глобальной архитектуры противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fatf_gafi