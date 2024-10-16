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16 октября, 17:59

«Сценарий уже готов»: Власти Грузии рассказали о планах оппозиции устроить госпереворот

Спикер парламента: Оппозиция в Грузии уже подготовила сценарий госпереворота

Оппозиция в Грузии уже подготовила сценарий конституционного переворота в случае победы правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на парламентских выборах, которые пройдут 26 октября. Об этом заявил спикер парламента закавказской республики Шалва Папуашвили.

«Мы видим заранее объявленный сценарий конституционного переворота и видим, что эти последние две недели будут активными в этом отношении», — сказал он в интервью Общественному вещателю Аджарии.

По словам Папуашвили, в частности, уже наблюдаются признаки подобного сценария, такие как заранее подготовленное техническое правительство, местные наблюдатели с политическими целями, а также готовые липовые заключения по поводу выборов.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщило, что США намерены добиваться смены власти в Грузии по итогам парламентских выборов. Вашингтон собирается дискредитировать правящую партию и с помощью оппозиции устроить массовые беспорядки. Также сообщалось, что в Грузию к готовящемуся «майдану» Запад подтягивает наёмников, воевавших на Украине. Главная цель заговорщиков — это освобождение бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили из тюрьмы.

Премьер Грузии уверен, что итоги парламентских выборов признают нелегитимными
Премьер Грузии уверен, что итоги парламентских выборов признают нелегитимными
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Shutterstock / FOTODOM / George Khelashvili

Наталья Демьянова
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