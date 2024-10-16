«Сценарий уже готов»: Власти Грузии рассказали о планах оппозиции устроить госпереворот

Оппозиция в Грузии уже подготовила сценарий конституционного переворота в случае победы правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» на парламентских выборах, которые пройдут 26 октября. Об этом заявил спикер парламента закавказской республики Шалва Папуашвили.

«Мы видим заранее объявленный сценарий конституционного переворота и видим, что эти последние две недели будут активными в этом отношении», — сказал он в интервью Общественному вещателю Аджарии.

По словам Папуашвили, в частности, уже наблюдаются признаки подобного сценария, такие как заранее подготовленное техническое правительство, местные наблюдатели с политическими целями, а также готовые липовые заключения по поводу выборов.