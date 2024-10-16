Ушёл из жизни народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов

В Казани на 87-м году жизни скончался народный артист России и Татарстана, лауреат Госпремии СССР и российской национальной театральной премии «Золотая маска» Ринат Тазетдинов. Об этом сообщил Татарский государственный академический театр имени Г. Камала, где выдающийся артист прослужил долгие годы.

В телеграм-канале театра отметили, что культурное сообщество республики глубоко скорбит по утрате одного из своих выдающихся представителей.

«Театральное искусство Республики Татарстан глубоко скорбит. Сегодня ушёл из жизни лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая, народный артист Республики Татарстан и России, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии имени М. Салимжанова, первый лауреат российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Тазетдинов Ринат Арифзянович», — говорится в некрологе.

Коллектив театра выразил искренние соболезнования родным и близким артиста. Прощание с усопшим назначено на 18 октября и пройдёт в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала в 10:00.