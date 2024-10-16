Ушёл из жизни народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов
Народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов скончался в Казани на 87-м году жизни
Народный артист России и Татарстана Ринат Тазетдинов. Обложка © Wikipedia / Engelberthumperdink
В Казани на 87-м году жизни скончался народный артист России и Татарстана, лауреат Госпремии СССР и российской национальной театральной премии «Золотая маска» Ринат Тазетдинов. Об этом сообщил Татарский государственный академический театр имени Г. Камала, где выдающийся артист прослужил долгие годы.
В телеграм-канале театра отметили, что культурное сообщество республики глубоко скорбит по утрате одного из своих выдающихся представителей.
«Театральное искусство Республики Татарстан глубоко скорбит. Сегодня ушёл из жизни лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г. Тукая, народный артист Республики Татарстан и России, лауреат Государственной премии СССР, лауреат Государственной премии имени М. Салимжанова, первый лауреат российской национальной театральной премии «Золотая Маска» Тазетдинов Ринат Арифзянович», — говорится в некрологе.
Коллектив театра выразил искренние соболезнования родным и близким артиста. Прощание с усопшим назначено на 18 октября и пройдёт в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала в 10:00.
Тазетдинов являлся ведущим актёром Татарского государственного академического театра имени Г. Камала, где за более чем 60 лет работы создал на сцене свыше 100 разноплановых, разнохарактерных образов. Зрители называли его одним из самых популярных и любимых актёров республики.
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