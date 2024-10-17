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17 октября, 02:30

Глебу Пьяных* грозит уголовное дело

Журналисту Глебу Пьяных* грозит уголовное дело за нарушение закона об иноагентах

Глеб Пьяных*. Обложка © Wikipedia / Radio Baltkom I Mixnews

Глеб Пьяных*. Обложка © Wikipedia / Radio Baltkom I Mixnews

Журналист Глеб Пьяных* может стать фигурантом уголовного дела за уклонение от выполнения обязанностей иностранного агента. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Основанием для возбуждения дела является систематическое нарушение законодательства — в течение года Пьяных* публиковал материалы в соцсетях без обязательной пометки о своём статусе иноагента, что является нарушением статьи 330.1 УК РФ.

«Глебу Пьяных* грозит уголовное дело по ст. 330.1 УК РФ. В настоящее время для этого есть все основания», — сообщили в органах.

Глеб Пьяных* был признан Минюстом РФ иностранным агентом в декабре 2022 года. Он активно критикует проведение СВО на Украине.

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Ранее Путин подписал указ об исключении иноагентов из кадрового резерва госструктур. Происходить это будет автоматически, если гражданин находится в соответствующем списке.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

Анатолий Цейко
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